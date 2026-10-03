Картридж лазерный G&G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
В наличии
Код товара: 646193
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1 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.11
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x
Лазерный картридж G&G GG-C056 черный для Canon LBP325x, MF543x, MF542x (5100 стр.).
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Лазерный картридж G&G GG-C056 черный для Canon LBP325x, MF543x, MF542x (5100 стр.).
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Картридж лазерный G&G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x - данный товар вы можете купить по цене 1590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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