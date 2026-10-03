Картридж лазерный Canon 069HM 5096C002/004 пурпурный (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
5500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 140 руб.
В наличии
Код товара: 645935
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16 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
5500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
350
Описание товара Картридж лазерный Canon 069HM 5096C002/004 пурпурный (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Тонер-картридж лазерный Canon 069HM, пурпурный / 5096C002 (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw.
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Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
5500
Страна производитель
Китай
Тонер-картридж лазерный Canon 069HM, пурпурный / 5096C002 (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный Canon 069HM 5096C002/004 пурпурный (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 16140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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