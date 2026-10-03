Картридж лазерный Canon 069BK 5094C002 черный (2100стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб.
В наличии
Код товара: 645933
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Загружаем...
9 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х9
Вес, г.
620
Описание товара Картридж лазерный Canon 069BK 5094C002 черный (2100стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Картридж Canon 069BK, черный / 5094C002.
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Картридж лазерный Canon 069BK 5094C002 черный (2100стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - этот товар вы можете купить по цене 9060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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