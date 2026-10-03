Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
длч MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб.
В наличии
Код товара: 645930
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 750 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
длч MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х9
Вес, г.
800
Описание товара Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Картридж CANON 069 Y желтый.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV49C (8525B002) туба для копира iR-ADV C33xx,...
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV49Y (8527B002) туба для копира iR-ADV C33xx,...
-
В наличииЦена 9 370 руб.2343 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-1160 для Kyocera P2040dn/P2040dw, черный
-
В наличииЦена 9 370 руб.2343 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-5240Y (1T02R7ANL0) для Kyocera P5026cdn/cdw ...
-
В наличииЦена 9 370 руб.2343 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-5240M (1T02R7BNL0) для Kyocera P5026cdn/cdw ...
-
В наличииЦена 9 370 руб.2343 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-5240C (1T02R7CNL0) для Kyocera P5026cdn/cdw ...
-
В наличииЦена 9 430 руб.2358 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-5230Y (1T02R9ANL0) для Kyocera P5021cdn/cdw ...
-
В наличииЦена 9 430 руб.2358 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-5230M (1T02R9BNL0) для Kyocera P5021cdn/cdw ...
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитТонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP желтый, ...
-
В наличииЦена 9 590 руб. 16 810 руб.2398 руб. в СплитКартридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитТонер-картридж XEROX Versant 80/180 Press cyan (006R01647)
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитТонер-картридж XEROX Versant 80/180 Press magenta (006R01648)
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
длч MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
2000
Страна производитель
Китай
Картридж CANON 069 Y желтый.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw