Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель SL150III Bi, защитная крышка, рефлектор с креплением Bowens, кабель питания
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
160
Цветовая температура
2800-5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645689
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
осветитель SL150III Bi, защитная крышка, рефлектор с креплением Bowens, кабель питания
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
160
Цветовая температура
2800-5600К
Габаритные размеры, см
20х29х29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х27х25
Вес, кг.
4.5
Описание товара Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный
Осветитель SLIll формирует световое пятно с впечатляющей освещенностью, особенно с входящим в комплект рефлектором, обеспечивая высокую эффективность на выходе. Плавная регулировка яркости от 0% до 100% позволяет точно и гибко управлять освещением, чтобы добиться именно того результата, который вы хотите получить. Биколорная версия SL150III Bi позволяет регулировать цветовую температуру, чтобы соответствовать окружающей обстановке или другим осветительным приборам на съемочной площадке, без необходимости использования цветных фильтров. Благодаря встроенным кинематографическим световым эффектам SLIII позволяет моделировать различные художественные сценарии освещения на съемочной площадке и предоставляет больше творческих возможностей.
осветитель SL150III Bi, защитная крышка, рефлектор с креплением Bowens, кабель питания
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
160
Цветовая температура
2800-5600К
Габаритные размеры, см
20х29х29
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель SLIll формирует световое пятно с впечатляющей освещенностью, особенно с входящим в комплект рефлектором, обеспечивая высокую эффективность на выходе. Плавная регулировка яркости от 0% до 100% позволяет точно и гибко управлять освещением, чтобы добиться именно того результата, который вы хотите получить. Биколорная версия SL150III Bi позволяет регулировать цветовую температуру, чтобы соответствовать окружающей обстановке или другим осветительным приборам на съемочной площадке, без необходимости использования цветных фильтров. Благодаря встроенным кинематографическим световым эффектам SLIII позволяет моделировать различные художественные сценарии освещения на съемочной площадке и предоставляет больше творческих возможностей.
Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox SL150III Bi студийный