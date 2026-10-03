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Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный

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Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 8
Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, кронштейн 1/4 - башмак, кабель Type-C ?1
Выходная мощность, Вт
10
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600 K
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645685
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, кронштейн 1/4 - башмак, кабель Type-C ?1
Выходная мощность, Вт
10
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600 K
Габаритные размеры, см
14x11x33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х5
Вес, г.
500

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный

Осветитель светодиодный Godox LDP8D – светодиодный осветитель с цветовой температурой 5600K, который применяется в качестве рисующего или заполняющего источника света. Его можно использовать для съемок интервью, блогов и репортажа, а также для свадебной, предметной фото-видеосъемки в качестве источника мягкого освещения. Благодаря особой конструкции с боковым расположением светодиодных чипов и встроенного рассеивателя (120х80 мм) сами светодиоды не видны, что обеспечивает очень мягкий заполняющий свет.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LDP8D накамерный




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, кронштейн 1/4 - башмак, кабель Type-C ?1
Выходная мощность, Вт
10
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600 K
Габаритные размеры, см
14x11x33
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный Godox LDP8D – светодиодный осветитель с цветовой температурой 5600K, который применяется в качестве рисующего или заполняющего источника света. Его можно использовать для съемок интервью, блогов и репортажа, а также для свадебной, предметной фото-видеосъемки в качестве источника мягкого освещения. Благодаря особой конструкции с боковым расположением светодиодных чипов и встроенного рассеивателя (120х80 мм) сами светодиоды не видны, что обеспечивает очень мягкий заполняющий свет.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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