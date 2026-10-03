Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель TP4R, сетевой адаптер, кабель питания, рым-болт, стальной трос, зажим-клипса, сумка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
64
Цветовая температура
2000-10000 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645683
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель TP4R, сетевой адаптер, кабель питания, рым-болт, стальной трос, зажим-клипса, сумка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
64
Цветовая температура
2000-10000 K
Габаритные размеры, см
4.7x120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.11х0.11
Вес, кг.
1.7
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW пиксельный
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW способен воспроизводить множество цветов и различных динамических цветовых комбинаций, что открывает новые горизонты для вашего творчества. Световое полотно осветителя TP-R сконструировано по принципу пиксельной матрицы, что обеспечивает независимые световые зоны. Осветитель доступен в различных вариантах по длине, что позволяет выбрать подходящую модель для вашего проекта. Серия осветителей TP-R от Godox поможет вам достичь нового уровня мастерства.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель TP4R, сетевой адаптер, кабель питания, рым-болт, стальной трос, зажим-клипса, сумка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
64
Цветовая температура
2000-10000 K
Габаритные размеры, см
4.7x120
Страна производитель
Китай
Осветитель светодиодный Godox Knowled TP4R RGBWW способен воспроизводить множество цветов и различных динамических цветовых комбинаций, что открывает новые горизонты для вашего творчества. Световое полотно осветителя TP-R сконструировано по принципу пиксельной матрицы, что обеспечивает независимые световые зоны. Осветитель доступен в различных вариантах по длине, что позволяет выбрать подходящую модель для вашего проекта. Серия осветителей TP-R от Godox поможет вам достичь нового уровня мастерства.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Теги товара: светодиодные led
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