Осветитель светодиодный Godox Knowled F200Bi складной
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель гибкий, блок управления, соединительный кабель, X-образный кронштейн, кабель питания, держатель блока управления, сумка Софтбокс с сотами
Выходная мощность, Вт
210
Цветовая температура
2700-8500 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645680
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель гибкий, блок управления, соединительный кабель, X-образный кронштейн, кабель питания, держатель блока управления, сумка Софтбокс с сотами
Выходная мощность, Вт
210
Цветовая температура
2700-8500 K
Габаритные размеры, см
6.5x6.3x2.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х22х18
Вес, кг.
3
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled F200Bi складной
Складная светодиодная панель Godox Knowled F200Bi – универсальный биколорный источник света для работы в любых условиях. Складная конструкция, водонепроницаемость панели и легкий вес позволяют использовать F200Bi для специфичных задач при видеопроизводстве.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель гибкий, блок управления, соединительный кабель, X-образный кронштейн, кабель питания, держатель блока управления, сумка Софтбокс с сотами
Выходная мощность, Вт
210
Цветовая температура
2700-8500 K
Габаритные размеры, см
6.5x6.3x2.9
Страна производитель
Китай
Складная светодиодная панель Godox Knowled F200Bi – универсальный биколорный источник света для работы в любых условиях. Складная конструкция, водонепроницаемость панели и легкий вес позволяют использовать F200Bi для специфичных задач при видеопроизводстве.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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