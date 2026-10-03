Адаптер Cablexpert A-CM-DPF-01 USB Type-C/DisplayPort
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Характеристики
Тип товара
Кабель видео
Длина кабеля, м
0.15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644383
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель видео
Интерфейс
USB Type-C - DisplayPort
Разъемы
USB Type-C (M), DisplayPort (F)
Длина кабеля, м
0.15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х34
Вес, кг.
8.22
Описание товара Адаптер Cablexpert A-CM-DPF-01 USB Type-C/DisplayPort
Кабель-адаптер интерфейсов USB-C (вилка) — Displayport (розетка) Gembird Cablexpert A-CM-DPF-01 позволяет передавать видео-аудиосигнал с устройства USB Type-C на Display Port монитора, телевизора, проектора. Кабель работает с устройствами, поддерживающими режим DisplayPort Alternate Mode (Alt Mode).
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Бренд
Тип товара
Кабель видео
Интерфейс
USB Type-C - DisplayPort
Разъемы
USB Type-C (M), DisplayPort (F)
Длина кабеля, м
0.15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель-адаптер интерфейсов USB-C (вилка) — Displayport (розетка) Gembird Cablexpert A-CM-DPF-01 позволяет передавать видео-аудиосигнал с устройства USB Type-C на Display Port монитора, телевизора, проектора. Кабель работает с устройствами, поддерживающими режим DisplayPort Alternate Mode (Alt Mode).
Адаптер Cablexpert A-CM-DPF-01 USB Type-C/DisplayPort - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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