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Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый купить с доставкой в Москве
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Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый

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Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый - фото 4
Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый - фото 5
Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый - фото 5
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644307
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
0.45
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
0
Время непрерывной работы
8-12 мин
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительный цвет
черный
Максимальное давление пара, бар
3.2
Материал корпуса
металл/пластик
Мощность, Вт
0
Основной цвет
желтый
Прочее
индикатор работы
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
0.45
Серия
Kitfort КТ-9140-1
Щетки насадки
струйная, круглая, угловая, для отпаривания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
7

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый

Пароочиститель Kitfort КТ-9140 предназначен для уборки интерьеров, полов, поверхностей, а также отпаривания тканей. Горячий пар под давлением до 3.2 бар очищает разные поверхности, удаляет жир, известковые отложения, убивает патогенные микроорганизмы. Пароочиститель очищает поверхности без добавления бытовой химии.

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
0.45
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
0
Время непрерывной работы
8-12 мин
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительный цвет
черный
Максимальное давление пара, бар
3.2
Материал корпуса
металл/пластик
Мощность, Вт
0
Основной цвет
желтый
Развернуть
Прочее
индикатор работы
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
0.45
Серия
Kitfort КТ-9140-1
Щетки насадки
струйная, круглая, угловая, для отпаривания
Страна производитель
Китай
Описание
Пароочиститель Kitfort КТ-9140 предназначен для уборки интерьеров, полов, поверхностей, а также отпаривания тканей. Горячий пар под давлением до 3.2 бар очищает разные поверхности, удаляет жир, известковые отложения, убивает патогенные микроорганизмы. Пароочиститель очищает поверхности без добавления бытовой химии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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