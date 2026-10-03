Фритюрница Kitfort КТ-4053
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643314
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
2
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Управление
механическое
Количество емкостей
1
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
4 л
Габаритные размеры, см
25х24.4х38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х27
Вес, кг.
3.6
Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-4053
Фритюрница Kitfort КТ-4053 мощностью 2000 Вт заключена в корпус с защитой от нагревания. Чаша имеет съемную конструкцию для удобной очистки от загрязнений и сервировки пищи. Механический переключатель позволяет отрегулировать температуру. Фритюрница Kitfort КТ-4053 оборудована индикатором, который сигнализирует о готовности приступить к работе. Смотровое окно служит для отслеживания кулинарного процесса. Расположенные по бокам ручки способствуют удобному перемещению прибора. Конструкцией предусмотрен отсек для хранения сетевого шнура.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
2
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Управление
механическое
Количество емкостей
1
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
4 л
Габаритные размеры, см
25х24.4х38
Страна производитель
Китай
Фритюрница Kitfort КТ-4053 мощностью 2000 Вт заключена в корпус с защитой от нагревания. Чаша имеет съемную конструкцию для удобной очистки от загрязнений и сервировки пищи. Механический переключатель позволяет отрегулировать температуру. Фритюрница Kitfort КТ-4053 оборудована индикатором, который сигнализирует о готовности приступить к работе. Смотровое окно служит для отслеживания кулинарного процесса. Расположенные по бокам ручки способствуют удобному перемещению прибора. Конструкцией предусмотрен отсек для хранения сетевого шнура.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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