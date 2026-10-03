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Фритюрница Kitfort КТ-4053 купить с доставкой в Москве
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Фритюрница Kitfort КТ-4053

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Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 1
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 2
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 3
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 4
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 5
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 6
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 7
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 8
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 9
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 10
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 11
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 12
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 13
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 14
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 15
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 16
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 17
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 18
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 19
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 20
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 21
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 22
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 23
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 24
Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 25
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 1
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 2
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 3
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 4
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 5
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 6
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 7
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 8
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 9
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 10
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 11
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 12
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 13
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 14
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 15
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 16
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 17
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 18
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 19
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 20
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 21
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 22
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 23
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 24
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 25
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 26
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 27
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 28
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 29
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 30
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 31
  • Фритюрница Kitfort КТ-4053 - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643314
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
2
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Управление
механическое
Количество емкостей
1
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
4 л
Габаритные размеры, см
25х24.4х38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х27
Вес, кг.
3.6

Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-4053

Фритюрница Kitfort КТ-4053 мощностью 2000 Вт заключена в корпус с защитой от нагревания. Чаша имеет съемную конструкцию для удобной очистки от загрязнений и сервировки пищи. Механический переключатель позволяет отрегулировать температуру. Фритюрница Kitfort КТ-4053 оборудована индикатором, который сигнализирует о готовности приступить к работе. Смотровое окно служит для отслеживания кулинарного процесса. Расположенные по бокам ручки способствуют удобному перемещению прибора. Конструкцией предусмотрен отсек для хранения сетевого шнура.

Отзывы о товаре Фритюрница Kitfort КТ-4053




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
2
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Управление
механическое
Количество емкостей
1
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
4 л
Габаритные размеры, см
25х24.4х38
Страна производитель
Китай
Описание
Фритюрница Kitfort КТ-4053 мощностью 2000 Вт заключена в корпус с защитой от нагревания. Чаша имеет съемную конструкцию для удобной очистки от загрязнений и сервировки пищи. Механический переключатель позволяет отрегулировать температуру. Фритюрница Kitfort КТ-4053 оборудована индикатором, который сигнализирует о готовности приступить к работе. Смотровое окно служит для отслеживания кулинарного процесса. Расположенные по бокам ручки способствуют удобному перемещению прибора. Конструкцией предусмотрен отсек для хранения сетевого шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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