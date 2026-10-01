Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200)
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Характеристики
Описание товара Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200)
PROLOGY GT-200 — FM SD/USB ресивер с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth — это недорогая современная и широкофункциональная автомагнитола стандартного установочного размера 1DIN с минимальной монтажной глубиной в 85 мм.. Небольшая установочная глубина корпуса устройства позволяют установить PROLOGY GT-200 практически в любом современном автомобиле. Передняя панель автомагнитолы несъёмная, многоцветная подсветка кнопок управления (белый, красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, голубой). Максимальная мощность встроенного усилителя для 4 каналов — 55 Ватт на канал, с предусмотренной возможностью подключения к ним автомобильных динамиков с сопротивлением на 4 и 8 Ом. Автомагнитола GT-200 обеспечивает качественный прием радиостанций в диапазоне FM и сохраняет в памяти до 18 станций, которые легко настроить при помощи автоматического поиска, воспроизводит самые популярные форматы медиафайлов: FLAC, MP3, WMA, WAV, записанных на карты памяти USB или microSD. На передней панели устройства имеются: вход AUX, слот для microSD, разъём с интерфейсом USB и встроенный микрофон для громкой связи.. PROLOGY GT-200 позволяет подключаться и передавать звук с внешних источников через AUX вход или по воздуху, через подключение по протоколу Bluetooth, а также делает доступным управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth Hands-Free с профилями A2DP и AVRCP. Для дополнительных настроек звука имеются: встроенный электронный эквалайзер на 4 предустановки и режим дополнительной тонкомпенсации LOUD, отдельные регулировки Высоких и Низких частот, настройки Баланса и Фейдера фронт/тыл.. Встроенные в заднюю панель устройства 4 RCA разъёма линейных аудиовыходов для подключения дополнительных внешних усилителей, 2 RCA выхода для сабвуферов, позволят при желании создать в машине сложную и мощную музыкальную систему.. Автомагнитолой PROLOGY GT-200 можно с максимальным удобством управлять при помощи бесплатного мобильного приложения PROLOGY Link, установливаемого на смартфон на платформе Android версии 8.0 и выше. Приложение PROLOGY Link превратит ваш Android смартфон в удобный инструмент для управления основными функциями автомагнитолы.. Колодка ISO разъёмов встроена в корпус автомагнитолы, поэтому дополнительными проводами с ISO коннекторами она не комплектуется. Автомагнитола PROLOGY GT-200 имеет возможность подключения к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и полностью с ней совместима.
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Теги товара: 1 din
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Теги товара: 1 din
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