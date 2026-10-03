Технический фен Makita DHG180RT1J темп.550С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641121
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
да
Высота, см
20.8
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальная температура
550 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
550 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
7.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х16
Вес, кг.
4.4
Описание товара Технический фен Makita DHG180RT1J темп.550С
Аккумуляторный строительный фен Makita DHG180RT1J может использоваться для разморозки замков, автомобиля, труб, а также для просушки поверхностей, удаления старой краски, склеивания материалов. Применяется он и во многих других целях. Относится к профессиональному инструменту, но подходит и для выполнения бытовых задач. Воздух подается с температурой 550 градусов. Термофен работает от литий-ионных аккумуляторов на 18 В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, 2000 вт
Теги товара: в кейсе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
да
Высота, см
20.8
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальная температура
550 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
550 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
7.9
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный строительный фен Makita DHG180RT1J может использоваться для разморозки замков, автомобиля, труб, а также для просушки поверхностей, удаления старой краски, склеивания материалов. Применяется он и во многих других целях. Относится к профессиональному инструменту, но подходит и для выполнения бытовых задач. Воздух подается с температурой 550 градусов. Термофен работает от литий-ионных аккумуляторов на 18 В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, 2000 вт
Теги товара: в кейсе
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, 2000 вт
Теги товара: в кейсе
Технический фен Makita DHG180RT1J темп.550С - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Технический фен Makita DHG180RT1J темп.550С