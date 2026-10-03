МФУ Катюша M348p

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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
524 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640721
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Отечественное многофункциональное устройство. Большая интуитивно понятная сенсорная панель управления с моментальным откликом. Встроенная система обнаружения и устранения загрязнений сканера. Копирование в одно касание. Два настраиваемых выходных лотка. Высокоскоростной твердотельный накопитель российского производства (опция). Система регенерации тонера, не требуется ёмкость для отработки. Автоматическое определение формата бумаги в лотке. Автоматические двусторонняя печать и копирование. Работа на носителях отечественного производства, включая бумаги класса «А», «B» и «С», а также писчие бумаги. Прямая печать с USB-накопителей. Компактный и практичный дизайн
Отечественное многофункциональное устройство. Большая интуитивно понятная сенсорная панель управления с моментальным откликом. Встроенная система обнаружения и устранения загрязнений сканера. Копирование в одно касание. Два настраиваемых выходных лотка. Высокоскоростной твердотельный накопитель российского производства (опция). Система регенерации тонера, не требуется ёмкость для отработки. Автоматическое определение формата бумаги в лотке. Автоматические двусторонняя печать и копирование. Работа на носителях отечественного производства, включая бумаги класса «А», «B» и «С», а также писчие бумаги. Прямая печать с USB-накопителей. Компактный и практичный дизайн
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