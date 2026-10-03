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МФУ Катюша M348p купить с доставкой в Москве
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МФУ Катюша M348p

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МФУ Катюша M348p - фото 1
МФУ Катюша M348p - фото 2
МФУ Катюша M348p - фото 3
МФУ Катюша M348p - фото 4
МФУ Катюша M348p - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
  • МФУ Катюша M348p - фото 1
  • МФУ Катюша M348p - фото 2
  • МФУ Катюша M348p - фото 3
  • МФУ Катюша M348p - фото 4
  • МФУ Катюша M348p - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
524 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640721
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Характеристики

Бренд
Катюша
Тип товара
МФУ лазерные
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
55

Описание товара МФУ Катюша M348p

Отечественное многофункциональное устройство. Большая интуитивно понятная сенсорная панель управления с моментальным откликом. Встроенная система обнаружения и устранения загрязнений сканера. Копирование в одно касание. Два настраиваемых выходных лотка. Высокоскоростной твердотельный накопитель российского производства (опция). Система регенерации тонера, не требуется ёмкость для отработки. Автоматическое определение формата бумаги в лотке. Автоматические двусторонняя печать и копирование. Работа на носителях отечественного производства, включая бумаги класса «А», «B» и «С», а также писчие бумаги. Прямая печать с USB-накопителей. Компактный и практичный дизайн

Отзывы о товаре МФУ Катюша M348p




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Характеристики
Бренд
Катюша
Тип товара
МФУ лазерные
Описание
Отечественное многофункциональное устройство. Большая интуитивно понятная сенсорная панель управления с моментальным откликом. Встроенная система обнаружения и устранения загрязнений сканера. Копирование в одно касание. Два настраиваемых выходных лотка. Высокоскоростной твердотельный накопитель российского производства (опция). Система регенерации тонера, не требуется ёмкость для отработки. Автоматическое определение формата бумаги в лотке. Автоматические двусторонняя печать и копирование. Работа на носителях отечественного производства, включая бумаги класса «А», «B» и «С», а также писчие бумаги. Прямая печать с USB-накопителей. Компактный и практичный дизайн
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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