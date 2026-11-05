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Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм купить с доставкой в Москве
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Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм

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Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм - фото 1
Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм - фото 2
Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм - фото 3
Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм - фото 4
Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Материал рукояти
пластик
  • Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм - фото 1
  • Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм - фото 2
  • Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм - фото 3
  • Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм - фото 4
  • Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640596
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Струбцина
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х3
Вес, г.
680

Описание товара Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм

Ручная пистолетная струбцина STAYER PROFI 300 мм 32242-30 предназначена для зажима деталей и заготовок во время столярных и слесарных работ. Благодаря прочному корпусу из полиамида, армированного фибергласом, она имеет долгий срок службы и малый вес. Приспособление является простым в обращении и позволяет работать одной рукой.



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Отзывы о товаре Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Струбцина
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ручная пистолетная струбцина STAYER PROFI 300 мм 32242-30 предназначена для зажима деталей и заготовок во время столярных и слесарных работ. Благодаря прочному корпусу из полиамида, армированного фибергласом, она имеет долгий срок службы и малый вес. Приспособление является простым в обращении и позволяет работать одной рукой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолетная струбцина (32242-30) STAYER Hercules-P HP-30/6 300х60 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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