Усиленная струбцина F (32095-050-250) STAYER Hercules-F HF-25/5 50х250 мм
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
В наличии
Код товара: 640591
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х3
Вес, г.
410
Описание товара Усиленная струбцина F (32095-050-250) STAYER Hercules-F HF-25/5 50х250 мм
Струбцина STAYER применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Ходовой винт с трапециевидной резьбой для передачи высокого крутящего момента. Корпус из высокопрочного чугуна. Пластиковые накладки для предотвращения повреждений на поверхностях зажимаемой детали. Особый профиль рейки обеспечивает высокую жесткость при зажатии. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Закаленная рейка.
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Струбцина STAYER применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Ходовой винт с трапециевидной резьбой для передачи высокого крутящего момента. Корпус из высокопрочного чугуна. Пластиковые накладки для предотвращения повреждений на поверхностях зажимаемой детали. Особый профиль рейки обеспечивает высокую жесткость при зажатии. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Закаленная рейка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Усиленная струбцина F (32095-050-250) STAYER Hercules-F HF-25/5 50х250 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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