Вытяжка кухонная Garlyn СH-60
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640572
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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Кухонные вытяжки
Размеры в упаковке, см
66х50х49
Вес, кг.
14.3
Описание товара Вытяжка кухонная Garlyn СH-60
Эргономичная кухонная вытяжка с наклонной поверхностью избавит Вашу кухню от дыма и запахов. Производительность 750 м3/ч. Три скоростных режима. Плавный автоматический подъём/опускание. Сенсорная панель управления и контроль жестами.
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Бренд
Garlyn
Тип товара
Кухонные вытяжки
Эргономичная кухонная вытяжка с наклонной поверхностью избавит Вашу кухню от дыма и запахов. Производительность 750 м3/ч. Три скоростных режима. Плавный автоматический подъём/опускание. Сенсорная панель управления и контроль жестами.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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