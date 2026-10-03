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Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640570
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Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 оснащена 25 автоматическими программами. С помощью этого прибора можно выпекать домашний хлеб, а также готовить супы, йогурты, горячие блюда, каши, напитки и десерты. На выбор предлагается 3 варианта веса выпечки: 1000, 1250 и 1500 г. Для настройки цвета корочки от светлой до золотистой есть 3 степени подрумянивания. Форма с антипригарным керамическим покрытием предотвращает приставание теста и упрощает очистку. Две лопасти смешивают ингредиенты в однородную массу. С помощью диспенсера в тесто добавляются изюм, цукаты, орехи и прочие ингредиенты. Для настройки параметров вручную предусмотрен авторский режим Garlyn Шеф. Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 имеет сенсорную панель управления с дисплеем и поворотный регулятор. Функция отложенного старта до 15 часов предусматривает начало приготовления в определенное время.
Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 оснащена 25 автоматическими программами. С помощью этого прибора можно выпекать домашний хлеб, а также готовить супы, йогурты, горячие блюда, каши, напитки и десерты. На выбор предлагается 3 варианта веса выпечки: 1000, 1250 и 1500 г. Для настройки цвета корочки от светлой до золотистой есть 3 степени подрумянивания. Форма с антипригарным керамическим покрытием предотвращает приставание теста и упрощает очистку. Две лопасти смешивают ингредиенты в однородную массу. С помощью диспенсера в тесто добавляются изюм, цукаты, орехи и прочие ингредиенты. Для настройки параметров вручную предусмотрен авторский режим Garlyn Шеф. Хлебопечь Garlyn Home BR-2000 имеет сенсорную панель управления с дисплеем и поворотный регулятор. Функция отложенного старта до 15 часов предусматривает начало приготовления в определенное время.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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