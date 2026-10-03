Top.Mail.Ru
Электронная книга Onyx Boox Tab X Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электронная книга Onyx Boox Tab X Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 1
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 2
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 3
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 4
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 5
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 6
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 7
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 8
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 9
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 10
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 11
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 12
Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электронные книги
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 1
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 2
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 3
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 4
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 5
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 6
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 7
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 8
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 9
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 10
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 11
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 12
  • Электронная книга ONYX BOOX TAB X чёрная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
109 990 руб.  119 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639032
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Электронные книги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
450

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Tab X Black

ONYX BOOX Tab X — ридер с экраном 13,3 дюйма, высокопроизводительной аппаратной платформой и широкими возможностями для работы с текстом. Дисплей E Ink Mobius Carta имеет повышенную контрастность, подсветку с регулировкой цветовой температуры и пластиковую гибкую подложку, что повышает его надёжность. Ёмкостный сенсор позволяет работать в меню, масштабировать страницы привычными жестами пальцев. Второй индукционный сенсорный слой даёт возможность делать рисунки и рукописные заметки.

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Tab X Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Электронные книги
Страна производитель
Китай
Описание
ONYX BOOX Tab X — ридер с экраном 13,3 дюйма, высокопроизводительной аппаратной платформой и широкими возможностями для работы с текстом. Дисплей E Ink Mobius Carta имеет повышенную контрастность, подсветку с регулировкой цветовой температуры и пластиковую гибкую подложку, что повышает его надёжность. Ёмкостный сенсор позволяет работать в меню, масштабировать страницы привычными жестами пальцев. Второй индукционный сенсорный слой даёт возможность делать рисунки и рукописные заметки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электронная книга Onyx Boox Tab X Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...