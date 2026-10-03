Детектор CONDTROL Scan
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Характеристики
Комплектация
чехол, документация, элемент питания
Макс. глубина обнаружения, мм
100
Обнаруживаемые материалы
черные металлы, цветные металлы, дерево, электропроводка
Продолжительность работы, ч
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638430
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Характеристики
Бренд
Источники питания
крона
Комплектация
чехол, документация, элемент питания
Макс. глубина обнаружения, мм
100
Обнаруживаемые материалы
черные металлы, цветные металлы, дерево, электропроводка
Макс. глубина обнаружения древесины, мм
20
Макс. глубина обнаружения меди, мм
80
Макс. глубина обнаружения проводки, мм
50
Макс. глубина обнаружения стали, мм
100
Продолжительность работы, ч
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
145
Описание товара Детектор CONDTROL Scan
Детектор CONDTROL Scan 3-12-027 - прибор для определения скрытой проводки, деревянных, металлических и пластиковых конструкций в стенах зданий. Вся информация отображается на удобном монохромной экране, настройка осуществляется посредством простой кнопочной системы управления. Есть специальный режим ZOOM, позволяющий работать датчику еще более чувствительно. При обнаружении нужного материала загорается красный светодиод, опционно можно включить звуковую сигнализацию.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Источники питания
крона
Комплектация
чехол, документация, элемент питания
Макс. глубина обнаружения, мм
100
Обнаруживаемые материалы
черные металлы, цветные металлы, дерево, электропроводка
Макс. глубина обнаружения древесины, мм
20
Макс. глубина обнаружения меди, мм
80
Макс. глубина обнаружения проводки, мм
50
Макс. глубина обнаружения стали, мм
100
Продолжительность работы, ч
6
Страна производитель
Китай
Детектор CONDTROL Scan 3-12-027 - прибор для определения скрытой проводки, деревянных, металлических и пластиковых конструкций в стенах зданий. Вся информация отображается на удобном монохромной экране, настройка осуществляется посредством простой кнопочной системы управления. Есть специальный режим ZOOM, позволяющий работать датчику еще более чувствительно. При обнаружении нужного материала загорается красный светодиод, опционно можно включить звуковую сигнализацию.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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