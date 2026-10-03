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Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал купить с доставкой в Москве
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Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал

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Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 1
Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 2
Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 3
Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 4
Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 5
Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 6
Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Особенности
резьба 1/4 дюйм.
  • Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 1
  • Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 2
  • Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 3
  • Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 4
  • Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 5
  • Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 6
  • Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638422
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Штативы
Дополнительно
максимальная высота 0.65 м
Особенности
резьба 1/4 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х20х10
Вес, г.
700

Описание товара Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал

Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой предназначен для установки измерительных приборов на высоту до 0.65 м. Аксессуар подходит как для дальномеров, так и для нивелиров с резьбой 1/4”. Центральная элевационная секция позволяет настроить точную высоту.

Отзывы о товаре Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Штативы
Дополнительно
максимальная высота 0.65 м
Особенности
резьба 1/4 дюйм.
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой предназначен для установки измерительных приборов на высоту до 0.65 м. Аксессуар подходит как для дальномеров, так и для нивелиров с резьбой 1/4”. Центральная элевационная секция позволяет настроить точную высоту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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