Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал
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Характеристики
Тип товара
Штативы
Особенности
резьба 1/4 дюйм.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638422
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Дополнительно
максимальная высота 0.65 м
Особенности
резьба 1/4 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х20х10
Вес, г.
700
Описание товара Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал
Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой предназначен для установки измерительных приборов на высоту до 0.65 м. Аксессуар подходит как для дальномеров, так и для нивелиров с резьбой 1/4”. Центральная элевационная секция позволяет настроить точную высоту.
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Бренд
Тип товара
Штативы
Дополнительно
максимальная высота 0.65 м
Особенности
резьба 1/4 дюйм.
Страна производитель
Китай
Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой предназначен для установки измерительных приборов на высоту до 0.65 м. Аксессуар подходит как для дальномеров, так и для нивелиров с резьбой 1/4”. Центральная элевационная секция позволяет настроить точную высоту.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Штатив CONDTROL H65 с элевационной головкой универсал - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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