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Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый купить с доставкой в Москве
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Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый

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Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 1
Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 2
Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 3
Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 4
Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 5
Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 6
Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 7
Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 8
Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 9
Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Терморегулятор
  • Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 1
  • Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 2
  • Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 3
  • Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 4
  • Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 5
  • Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 6
  • Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 7
  • Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 8
  • Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 9
  • Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
7 830 руб.  10 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638377
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Терморегулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, г.
260

Описание товара Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый

Программируемый терморегулятор с сенсорным управлением, оснащенный Wi-Fi-модулем, позволяющим удаленно контролировать работу теплого пола и обладающий датчиком определения температуры пола.

Отзывы о товаре Терморегулятор Electrolux ETV-16W белый




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Терморегулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Программируемый терморегулятор с сенсорным управлением, оснащенный Wi-Fi-модулем, позволяющим удаленно контролировать работу теплого пола и обладающий датчиком определения температуры пола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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