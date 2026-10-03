Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Терморегулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%3 330 руб. 4 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638373
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Терморегулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х4
Вес, г.
260
Описание товара Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый
Thermotronic Lagrange — это стильный прибор с механическим управлением. Уникальная светодиодная индикация с точностью до одного градуса показывает выставленную температуру и текущую температуру пола.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 550 руб. 5 950 руб.888 руб. в СплитМат Electrolux EDAM 2-160-2 (комплект тёплого пола)
-
В наличииЦена 3 690 руб. 12 020 руб.923 руб. в СплитМат нагревательный Electrolux EEM 2-150-3
-
В наличииЦена 3 690 руб. 11 040 руб.923 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-2 с те...
-
В наличииЦена 4 000 руб. 8 290 руб.1000 руб. в СплитМат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола)
-
В наличииЦена 4 080 руб. 9 990 руб.1020 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-2,5 с ...
-
В наличииЦена 4 610 руб. 14 130 руб.1153 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-3 с те...
-
В наличииЦена 5 350 руб. 8 080 руб.1338 руб. в СплитМат Electrolux EDAM 2-160-3 (комплект тёплого пола)
-
В наличииЦена 5 520 руб. 16 630 руб.1380 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-4 с те...
-
В наличииЦена 6 190 руб. 10 570 руб.1548 руб. в СплитМат Electrolux EDAM 2-160-4 (комплект тёплого пола)
-
В наличииЦена 6 270 руб. 13 180 руб.1568 руб. в СплитМат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола)
-
В наличииЦена 6 640 руб. 17 220 руб.1660 руб. в СплитМат Electrolux EEFM 2-180-3 (комплект теплого пола c терморегуля...
-
В наличииЦена 7 640 руб. 18 770 руб.1910 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-5 с те...
Thermotronic Lagrange — это стильный прибор с механическим управлением. Уникальная светодиодная индикация с точностью до одного градуса показывает выставленную температуру и текущую температуру пола.
Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый