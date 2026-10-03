Top.Mail.Ru
Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 1
Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 2
Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 3
Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 4
Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 5
Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 6
Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Терморегулятор
  • Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 1
  • Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 2
  • Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 3
  • Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 4
  • Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 5
  • Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 6
  • Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
3 330 руб.  4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638373
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Терморегулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х4
Вес, г.
260

Описание товара Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый

Thermotronic Lagrange — это стильный прибор с механическим управлением. Уникальная светодиодная индикация с точностью до одного градуса показывает выставленную температуру и текущую температуру пола.

Отзывы о товаре Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Терморегулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Thermotronic Lagrange — это стильный прибор с механическим управлением. Уникальная светодиодная индикация с точностью до одного градуса показывает выставленную температуру и текущую температуру пола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Терморегулятор Electrolux ETL-16W белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...