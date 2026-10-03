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Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W купить с доставкой в Москве
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Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W

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Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 1
Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 2
Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 3
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Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 5
Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 6
Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 7
Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 8
Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 9
Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 10
Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Терморегулятор
  • Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 1
  • Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 2
  • Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 3
  • Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 4
  • Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 5
  • Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 6
  • Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 7
  • Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 8
  • Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 9
  • Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 10
  • Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
3 690 руб.  4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638372
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Терморегулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, г.
260

Описание товара Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W

Thermotronic Lagrange — это стильный прибор с механическим управлением. Уникальная светодиодная индикация с точностью до одного градуса показывает выставленную температуру и текущую температуру пола. В комплект поставки входят белый и черный цвета панели на выбор. Уникальное решение, не имеющее аналогов на рынке. Пользователь сам определяет, каой вариант цвета больше подходит к его интерьеру. Смена панели занимает меньше минуты.

Отзывы о товаре Терморегулятор ELECTROLUX ETL-16W




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Терморегулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Thermotronic Lagrange — это стильный прибор с механическим управлением. Уникальная светодиодная индикация с точностью до одного градуса показывает выставленную температуру и текущую температуру пола. В комплект поставки входят белый и черный цвета панели на выбор. Уникальное решение, не имеющее аналогов на рынке. Пользователь сам определяет, каой вариант цвета больше подходит к его интерьеру. Смена панели занимает меньше минуты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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