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Характеристики
Тип товара
Завеса тепловая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
7 790 руб.
9 270
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638314
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Описание товара Завеса тепловая Ballu BHC-L05S02-S
Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L05S02-S – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 2 кВт и производительностью 300 м3/ч. Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты окон выдачи товара и уличных касс с шириной проема до 50 см. Подключение к электрической сети осуществляется при помощи кабеля евровилкой (входит в комплект поставки). Передняя панель без перфорации блокирует распространение шума от вентиляционных колес направляя его в потолок а не в проходящих людей, что делает завесу значительно тише аналогов в классическом корпусе. Включение и выключение завесы при помощи пылевлагозащищенной клавиши со световой индикации работы.
Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L05S02-S – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 2 кВт и производительностью 300 м3/ч. Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты окон выдачи товара и уличных касс с шириной проема до 50 см. Подключение к электрической сети осуществляется при помощи кабеля евровилкой (входит в комплект поставки). Передняя панель без перфорации блокирует распространение шума от вентиляционных колес направляя его в потолок а не в проходящих людей, что делает завесу значительно тише аналогов в классическом корпусе. Включение и выключение завесы при помощи пылевлагозащищенной клавиши со световой индикации работы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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