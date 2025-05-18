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Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red купить с доставкой в Москве
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Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red

1 Отзывы
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Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red - фото 1
Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red - фото 2
Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
универсальный 20 мм
Цвет
красный
  • Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red - фото 1
  • Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red - фото 2
  • Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
890 руб.  1 530 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634497
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red
890 руб. -42%
1 530 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lyambda
Тип товара
Ремешок для часов
Ширина, см
2
Материал
силикон
Совместимость
универсальный 20 мм
Цвет
красный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red

Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов Lyambda – это идеальное сочетание стиля и комфорта. Представляем вашему вниманию ремешок для часов от бренда Lyambda, который подчеркнет ваш уникальный стиль и добавит яркий акцент вашему образу. Этот ремешок выполнен из высококачественного силикона, который обеспечивает долговечность и комфорт при повседневной носке. Материал приятен на ощупь и гипоаллергенен, что делает его отличным выбором для людей с чувствительной кожей. Универсальное крепление шириной 20 мм позволяет легко установить ремешок на большинство умных часов и фитнес-браслетов. Благодаря этому, вы можете без труда обновить внешний вид вашего устройства и разнообразить стиль в зависимости от настроения или события. Яркий красный цвет ремешка делает его идеальным аксессуаром для активных и стильных людей, которые любят быть в центре внимания. Ремешок Lyambda обеспечит надежную фиксацию и комфорт даже при длительных тренировках или активных занятиях спортом. Независимо от того, где вы находитесь — на работе, в зале или на прогулке, ремешок Lyambda станет вашим верным спутником, подчеркивающим вашу индивидуальность и жизненную активность.



Теги товара: детские ремешки

Отзывы о товаре Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ,только с размером ошибся к сожалению



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Характеристики
Бренд
Lyambda
Тип товара
Ремешок для часов
Ширина, см
2
Материал
силикон
Совместимость
универсальный 20 мм
Цвет
красный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов Lyambda – это идеальное сочетание стиля и комфорта. Представляем вашему вниманию ремешок для часов от бренда Lyambda, который подчеркнет ваш уникальный стиль и добавит яркий акцент вашему образу. Этот ремешок выполнен из высококачественного силикона, который обеспечивает долговечность и комфорт при повседневной носке. Материал приятен на ощупь и гипоаллергенен, что делает его отличным выбором для людей с чувствительной кожей. Универсальное крепление шириной 20 мм позволяет легко установить ремешок на большинство умных часов и фитнес-браслетов. Благодаря этому, вы можете без труда обновить внешний вид вашего устройства и разнообразить стиль в зависимости от настроения или события. Яркий красный цвет ремешка делает его идеальным аксессуаром для активных и стильных людей, которые любят быть в центре внимания. Ремешок Lyambda обеспечит надежную фиксацию и комфорт даже при длительных тренировках или активных занятиях спортом. Независимо от того, где вы находитесь — на работе, в зале или на прогулке, ремешок Lyambda станет вашим верным спутником, подчеркивающим вашу индивидуальность и жизненную активность.


Теги товара: детские ремешки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ,только с размером ошибся к сожалению


Универсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm DSJ-32-20-RD Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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