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Уцененный товар Бра DeMarkt Тетро 673025801 купить с доставкой в Москве, 633607
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Уцененный товар Бра DeMarkt Тетро 673025801, 633607

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Бра DeMarkt Тетро 673025801 - фото 1
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Бра DeMarkt Тетро 673025801 - фото 2
Уценка
Бра DeMarkt Тетро 673025801 - фото 3
Уценка
Бра DeMarkt Тетро 673025801 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настенные светильники
Причина уценки
скол на плафоне;
  • Бра DeMarkt Тетро 673025801 - фото 1
  • Бра DeMarkt Тетро 673025801 - фото 2
  • Бра DeMarkt Тетро 673025801 - фото 3
  • Бра DeMarkt Тетро 673025801 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
1 692 руб.  5 640 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 633607
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бра DeMarkt Тетро 673025801
1 692 руб. -70%
5 640 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DeMarkt
Тип товара
Настенные светильники
Причина уценки
скол на плафоне;
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
1.03

Описание товара Уцененный товар Бра DeMarkt Тетро 673025801

Бра DeMarkt Тетро 673025801
Внешний вид: отличный
Спецификация: 
Стиль   современный;
Назначение   для гостиной, для офисных помещений, для прихожей;
Материал плафона/абажура  стекло;
Материал арматуры металл;
Степень пылевлагозащиты IP20;
Тип цоколя E27;
Вид ламп    накаливания, светодиодные, Светодиодная;
Комплектность: плафон, кронштейн, инструкция, перчатки, цоколь;
Причина уценки: скол на плафоне;

Отзывы о товаре Уцененный товар Бра DeMarkt Тетро 673025801




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Характеристики
Бренд
DeMarkt
Тип товара
Настенные светильники
Причина уценки
скол на плафоне;
Страна производитель
Китай
Описание
Бра DeMarkt Тетро 673025801
Внешний вид: отличный
Спецификация: 
Стиль   современный;
Назначение   для гостиной, для офисных помещений, для прихожей;
Материал плафона/абажура  стекло;
Материал арматуры металл;
Степень пылевлагозащиты IP20;
Тип цоколя E27;
Вид ламп    накаливания, светодиодные, Светодиодная;
Комплектность: плафон, кронштейн, инструкция, перчатки, цоколь;
Причина уценки: скол на плафоне;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Бра DeMarkt Тетро 673025801 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1692 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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