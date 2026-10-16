Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 632298
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630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
800
Описание товара Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом
Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом
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Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом
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Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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