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Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное купить с доставкой в Москве
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Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное

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Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное - фото 1
Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное - фото 2
Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное - фото 3
Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное - фото 4
Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное - фото 1
  • Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное - фото 2
  • Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное - фото 3
  • Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное - фото 4
  • Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631848
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное
500 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi 12C
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное

Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero — это идеальное решение для тех, кто хочет обеспечить надежную защиту и сохранность экрана своего устройства. Разработанные специально для экранов смартфонов, эти защитные аксессуары обеспечивают высокоэффективную защиту от царапин, трещин и других повреждений. С толщиной всего 0.25 мм, защитные стекла Pero практически не увеличивают объем телефона и сохраняют его оригинальный внешний вид. Несмотря на свою минимальную толщину, они обладают прочностью уровня 9 по шкале Мооса, что свидетельствует о их высокой устойчивости к механическому воздействию. Тип защитного покрытия представлено в виде высококачественного стекла, что обеспечивает кристально чистое изображение без искажений и максимальную чувствительность сенсорного экрана. Таким образом, ваш смартфон остается таким же удобным в использовании, каким и был до установки защитного стекла. Выбирая защитные стекла и пленки Pero, вы получаете надежность и уверенность в безопасности экрана вашего телефона от повседневных угроз.

Отзывы о товаре Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi 12C
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero — это идеальное решение для тех, кто хочет обеспечить надежную защиту и сохранность экрана своего устройства. Разработанные специально для экранов смартфонов, эти защитные аксессуары обеспечивают высокоэффективную защиту от царапин, трещин и других повреждений. С толщиной всего 0.25 мм, защитные стекла Pero практически не увеличивают объем телефона и сохраняют его оригинальный внешний вид. Несмотря на свою минимальную толщину, они обладают прочностью уровня 9 по шкале Мооса, что свидетельствует о их высокой устойчивости к механическому воздействию. Тип защитного покрытия представлено в виде высококачественного стекла, что обеспечивает кристально чистое изображение без искажений и максимальную чувствительность сенсорного экрана. Таким образом, ваш смартфон остается таким же удобным в использовании, каким и был до установки защитного стекла. Выбирая защитные стекла и пленки Pero, вы получаете надежность и уверенность в безопасности экрана вашего телефона от повседневных угроз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 12C, черное - этот товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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