Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-C
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627256
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Диапазоны LTE FDD 3/7/20 LTE TDD Band 38. Можно зафиксировать конкретный диапазон.
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-C
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х3
Вес, г.
160
Описание товара Модем ZTE MF79N белый
Беспроводной маршрутизатор ZTE — ваш компактный и современный помощник для стабильного интернета. Белый корпус выглядит стильно и аккуратно, легко впишется в любой интерьер. Благодаря поддержке Wi-Fi и возможности работы в режиме точки доступа вы легко подключите все свои устройства — без лишних проводов. USB Type-C делает зарядку быстрой и удобной, а встроенный аккумулятор позволяет использовать маршрутизатор даже там, где нет розетки. Встроенный межсетевой экран (FireWall) обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Поддержка стандарта 3G расширяет возможности подключения в разных условиях. Простой способ организовать надежный интернет дома, в поездке или офисе!
Диапазоны LTE FDD 3/7/20 LTE TDD Band 38. Можно зафиксировать конкретный диапазон.
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-C
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
да
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор ZTE — ваш компактный и современный помощник для стабильного интернета. Белый корпус выглядит стильно и аккуратно, легко впишется в любой интерьер. Благодаря поддержке Wi-Fi и возможности работы в режиме точки доступа вы легко подключите все свои устройства — без лишних проводов. USB Type-C делает зарядку быстрой и удобной, а встроенный аккумулятор позволяет использовать маршрутизатор даже там, где нет розетки. Встроенный межсетевой экран (FireWall) обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Поддержка стандарта 3G расширяет возможности подключения в разных условиях. Простой способ организовать надежный интернет дома, в поездке или офисе!
Модем ZTE MF79N белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модем ZTE MF79N белый