Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack)
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Характеристики
Тип товара
Розетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 440 руб. 2 477 руб.
В наличии
Код товара: 627227
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 440 руб. -42%
2 477 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Розетка
Мощность, Вт
2300
Особенности
автоматическое сохранение настроек при отключении питания, расписание, режим «нет дома», таймер, удаленное включение/выключение приборов
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
прямоугольник
Цвет
белый
Экосистема
Tapo, VK, Яндекс
Протокол
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х33
Вес, г.
140
Описание товара Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack)
Умная розетка TP-Link сочетает внушительную мощность 2300 Вт и современный прямоугольный корпус — оптимальное решение для подключения самых разных приборов в доме. Компактная форма отлично впишется в интерьер и не перекроет соседние розетки. Благодаря поддержке протокола Wi-Fi управлять подключённой техникой становится невероятно просто: создавайте собственные сценарии использования и экономьте энергию без лишних усилий.
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Бренд
TP-link
Тип товара
Розетка
Мощность, Вт
2300
Особенности
автоматическое сохранение настроек при отключении питания, расписание, режим «нет дома», таймер, удаленное включение/выключение приборов
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
прямоугольник
Цвет
белый
Экосистема
Tapo, VK, Яндекс
Протокол
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Страна производитель
Китай
Умная розетка TP-Link сочетает внушительную мощность 2300 Вт и современный прямоугольный корпус — оптимальное решение для подключения самых разных приборов в доме. Компактная форма отлично впишется в интерьер и не перекроет соседние розетки. Благодаря поддержке протокола Wi-Fi управлять подключённой техникой становится невероятно просто: создавайте собственные сценарии использования и экономьте энергию без лишних усилий.
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Умная розетка TP-Link Tapo P100(1-pack) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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