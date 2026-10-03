Умная розетка TP-Link Tapo P115(1-pack)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Розетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%2 160 руб. 3 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627222
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Розетка
Мощность, Вт
3680
Особенности
автоматическое сохранение настроек при отключении питания, расписание, режим «нет дома», таймер, удаленное включение/выключение приборов
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
цилиндр
Цвет
белый
Экосистема
Tapo, VK, Яндекс
Протокол
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х6
Вес, г.
101
Описание товара Умная розетка TP-Link Tapo P115(1-pack)
Умная розетка TP-Link с максимальной мощностью 3680 Вт справится даже с энергозатратной техникой — подключайте обогреватели, чайники и другие мощные устройства без лишних переживаний. Благодаря цилиндрической форме корпус выглядит современно и стильно, удобно размещается в стандартных розетках и не занимает лишнего места. Управляйте работой подключённых приборов дистанционно через Wi-Fi — для комфорта, безопасности и экономии времени. Идеальный выбор для тех, кто ценит умный дом и высокие нагрузки.
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Бренд
TP-link
Тип товара
Розетка
Мощность, Вт
3680
Особенности
автоматическое сохранение настроек при отключении питания, расписание, режим «нет дома», таймер, удаленное включение/выключение приборов
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
цилиндр
Цвет
белый
Экосистема
Tapo, VK, Яндекс
Протокол
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Страна производитель
Китай
Умная розетка TP-Link с максимальной мощностью 3680 Вт справится даже с энергозатратной техникой — подключайте обогреватели, чайники и другие мощные устройства без лишних переживаний. Благодаря цилиндрической форме корпус выглядит современно и стильно, удобно размещается в стандартных розетках и не занимает лишнего места. Управляйте работой подключённых приборов дистанционно через Wi-Fi — для комфорта, безопасности и экономии времени. Идеальный выбор для тех, кто ценит умный дом и высокие нагрузки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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