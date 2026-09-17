Сабвуфер Pioneer TS-W3003D4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сабвуфер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 62538
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сабвуфер
Встроенный усилитель
нет
Высота, см
19.4
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Количество полос
1
Корпус
нет
Материал диффузора
полипропилен
Мощность
600-2000 Вт
Особенности
пружинные клеммы
Тип корпуса
нет
Тип обмотки
двойная
Типоразмер
30 см
Чувствительность
96 дБ
Ширина, см
32.7
Размеры в упаковке, см
34х34х17
Вес, кг.
3.76
Описание товара Сабвуфер Pioneer TS-W3003D4
пассивный сабвуфер Pioneer TS-W3003D4 представляет собой 12-ти дюймовый динамик, номинальная мощность звучания составляет 600 Вт, чувствительность сабвуфера составляет 96 дБ, а сопротивление равняется 4 Ом.
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Бренд
Тип товара
Сабвуфер
Встроенный усилитель
нет
Высота, см
19.4
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Количество полос
1
Корпус
нет
Материал диффузора
полипропилен
Мощность
600-2000 Вт
Особенности
пружинные клеммы
Тип корпуса
нет
Развернуть
Тип обмотки
двойная
Типоразмер
30 см
Чувствительность
96 дБ
Ширина, см
32.7
пассивный сабвуфер Pioneer TS-W3003D4 представляет собой 12-ти дюймовый динамик, номинальная мощность звучания составляет 600 Вт, чувствительность сабвуфера составляет 96 дБ, а сопротивление равняется 4 Ом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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