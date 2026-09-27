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Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный купить с доставкой в Москве
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Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный

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Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 1
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 2
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 3
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 4
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 5
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 6
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стакан
Установка (монтаж)
настенный
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 1
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 2
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 3
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 4
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 5
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 6
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 
Начислим 396 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный
6 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Стакан
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
540

Описание товара Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан настенный стакан для хранения Func. Этот незаменимый аксессуар выполнен из сплава металлов и лаконичного матового стекла. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.

Отзывы о товаре Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Стакан
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан настенный стакан для хранения Func. Этот незаменимый аксессуар выполнен из сплава металлов и лаконичного матового стекла. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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