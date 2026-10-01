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Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) купить с доставкой в Москве
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Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105)

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Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 1
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 2
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 3
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 4
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 5
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 6
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, отражатель Mini Reflector, сетевой адаптер 120 Вт, сумка для сетевого адаптера, отражатель Mini Reflector, сетевой адаптер 120 Вт, сумка для сетевого адаптера, сумка для осветителя, плечевой ремень, батарейная рукоятка, адаптер Bowens, софтбокс Mini Softbox (ZY Mount)
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 1
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 2
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 3
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 4
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 5
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 6
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621507
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, отражатель Mini Reflector, сетевой адаптер 120 Вт, сумка для сетевого адаптера, отражатель Mini Reflector, сетевой адаптер 120 Вт, сумка для сетевого адаптера, сумка для осветителя, плечевой ремень, батарейная рукоятка, адаптер Bowens, софтбокс Mini Softbox (ZY Mount)
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х5
Вес, кг.
1.26

Описание товара Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105)

MOLUS X100 конкурирует с более тяжелыми кинематографическими осветительными приборами на рынке, имея вес всего 385 г и обеспечивающий высокую выходную мощность 100 Вт, а также простую и эффективную настройку параметров. *Батарейная рукоятка X100 входит только в комплекты поставки COMBO и PRO. X100 может работать от батарейной рукоятки в течение 30 минут при выходной мощности 100 Вт. (Данные получены в результате внутренних экспериментов лаборатории ZHIYUN при цветовой температуре 6300K и яркости 100%.).Цветовую температуру MOLUS X100 можно задавать в диапазоне от 2700K до 6500K, а индекс цветопередачи (CRI) ?95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ?97 обеспечивают точную передачу цветов объекта. Ни один COB-источник света еще так не выглядел. Тонкий и компактный корпус, выполненный в стиле «винтаж», сочетает в себе красоту и практичность. MOLUS X100 использует запатентованную технологию электропитания для обеспечения выходной мощности 100 Вт, предлагая 3 варианта электропитания. Съемная батарейная рукоятка повышает мобильность Основные характеристики: • Освещенность 3881 люкс на пике (без рефлектора), 17317 люкс с рефлектором ZHIYUN Mini Reflector (данные получены при тестовом расстоянии 1 м с значением цветовой температуры 4300 К и яркостью 100%.) • Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 100 Вт без строба • Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95+, и TLCI, достигающим 97+* • Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount поможет реализовать множество съемочных сценариев – съемку портретов, коммерческие съемки, фотоснимки, ТВ-шоу, короткие видеоролики и интервью, позволяя полностью раскрыть творческий потенциал с помощью различных инструментов, а также аксессуаров с байонетом Bowens • Возможность удаленного управления по Bluetooth



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель Zhiyun MOLUS X100 PRO (PL105)




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, отражатель Mini Reflector, сетевой адаптер 120 Вт, сумка для сетевого адаптера, отражатель Mini Reflector, сетевой адаптер 120 Вт, сумка для сетевого адаптера, сумка для осветителя, плечевой ремень, батарейная рукоятка, адаптер Bowens, софтбокс Mini Softbox (ZY Mount)
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Описание
MOLUS X100 конкурирует с более тяжелыми кинематографическими осветительными приборами на рынке, имея вес всего 385 г и обеспечивающий высокую выходную мощность 100 Вт, а также простую и эффективную настройку параметров. *Батарейная рукоятка X100 входит только в комплекты поставки COMBO и PRO. X100 может работать от батарейной рукоятки в течение 30 минут при выходной мощности 100 Вт. (Данные получены в результате внутренних экспериментов лаборатории ZHIYUN при цветовой температуре 6300K и яркости 100%.).Цветовую температуру MOLUS X100 можно задавать в диапазоне от 2700K до 6500K, а индекс цветопередачи (CRI) ?95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ?97 обеспечивают точную передачу цветов объекта. Ни один COB-источник света еще так не выглядел. Тонкий и компактный корпус, выполненный в стиле «винтаж», сочетает в себе красоту и практичность. MOLUS X100 использует запатентованную технологию электропитания для обеспечения выходной мощности 100 Вт, предлагая 3 варианта электропитания. Съемная батарейная рукоятка повышает мобильность Основные характеристики: • Освещенность 3881 люкс на пике (без рефлектора), 17317 люкс с рефлектором ZHIYUN Mini Reflector (данные получены при тестовом расстоянии 1 м с значением цветовой температуры 4300 К и яркостью 100%.) • Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 100 Вт без строба • Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95+, и TLCI, достигающим 97+* • Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount поможет реализовать множество съемочных сценариев – съемку портретов, коммерческие съемки, фотоснимки, ТВ-шоу, короткие видеоролики и интервью, позволяя полностью раскрыть творческий потенциал с помощью различных инструментов, а также аксессуаров с байонетом Bowens • Возможность удаленного управления по Bluetooth


Теги товара: светодиодные led
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Отзывы


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