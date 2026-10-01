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Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) купить с доставкой в Москве
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Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105)

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Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 1
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 2
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 3
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 4
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 5
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 6
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 7
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 8
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 9
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 10
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 11
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 12
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 13
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 14
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 15
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 16
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 17
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 18
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 19
Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Сетевой адаптер питания 120 Вт с кабелем , Сумка для сетевого адаптера питания, Краткая инструкция
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
17317
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700-6500 К
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 1
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 2
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 3
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 4
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 5
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 6
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 7
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 8
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 9
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 10
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 11
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 12
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 13
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 14
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 15
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 16
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 17
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 18
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 19
  • Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621505
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Сетевой адаптер питания 120 Вт с кабелем , Сумка для сетевого адаптера питания, Краткая инструкция
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
17317
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х5
Вес, кг.
1.26

Описание товара Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105)

Мощный и надёжный светодиодный осветитель Zhiyun с выходной мощностью 100 Вт легко справится даже с самыми сложными задачами съёмки. Его плавная регулировка яркости от 0% до 100% даёт вам полный контроль над световой атмосферой кадра. Компактный для своего класса (вес всего 1,5 кг), осветитель удобно брать с собой на выездные съёмки. Резьбовое отверстие 1/4 обеспечивает простую и быструю установку, а байонет Bowens открывает широкие возможности для использования различных светоформирующих насадок. Идеальное решение для тех, кто ценит универсальность и гибкость на съёмочной площадке.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель Zhiyun MOLUS X100 (PL105)




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Источник света Zhiyun MOLUS X100, Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount), Сетевой адаптер питания 120 Вт с кабелем , Сумка для сетевого адаптера питания, Краткая инструкция
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
100
Освещенность, люкс
17317
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700-6500 К
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный и надёжный светодиодный осветитель Zhiyun с выходной мощностью 100 Вт легко справится даже с самыми сложными задачами съёмки. Его плавная регулировка яркости от 0% до 100% даёт вам полный контроль над световой атмосферой кадра. Компактный для своего класса (вес всего 1,5 кг), осветитель удобно брать с собой на выездные съёмки. Резьбовое отверстие 1/4 обеспечивает простую и быструю установку, а байонет Bowens открывает широкие возможности для использования различных светоформирующих насадок. Идеальное решение для тех, кто ценит универсальность и гибкость на съёмочной площадке.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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