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Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo

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Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 1
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Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 15
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Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
электрический
Функциональная рукоятка
одноручная
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Крепление
фотоаппарат
Регулировка вращения
0 — 360 °
Регулировка наклона
0 — 305 °
Регулировка крена
0 — 314 °
Складная конструкция
нет
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 1
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 2
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  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 8
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 9
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 10
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 11
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 12
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 13
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 14
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 15
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 16
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 17
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 18
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 19
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 20
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 21
  • Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621500
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Функциональная рукоятка
одноручная
Bluetooth
5.0
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Крепление
фотоаппарат
Регулировка вращения
0 — 360 °
Регулировка наклона
0 — 305 °
Регулировка крена
0 — 314 °
Складная конструкция
нет
Питание
аккумулятор
Аккумулятор, мАч
1150
Макс. время работы от аккумулятора
7.5
Габаритные размеры, мм
28.42x16.35x7.45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
370

Описание товара Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo

Crane-M3S от Zhiyun объединяет портативность, мощные моторы и универсальность, делая его идеальным выбором для профессионалов. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивают удобство использования, а встроенный источник света позволяет снимать в любых условиях без дополнительного оборудования. Crane-M3S использует переработанную конструкцию фиксаторов осей для повышения удобства использования. Теперь фиксация осей стала еще более надежной и простой.

Отзывы о товаре Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Combo




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Функциональная рукоятка
одноручная
Bluetooth
5.0
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Крепление
фотоаппарат
Регулировка вращения
0 — 360 °
Регулировка наклона
0 — 305 °
Регулировка крена
0 — 314 °
Складная конструкция
нет
Питание
аккумулятор
Развернуть
Аккумулятор, мАч
1150
Макс. время работы от аккумулятора
7.5
Габаритные размеры, мм
28.42x16.35x7.45
Страна производитель
Китай
Описание
Crane-M3S от Zhiyun объединяет портативность, мощные моторы и универсальность, делая его идеальным выбором для профессионалов. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивают удобство использования, а встроенный источник света позволяет снимать в любых условиях без дополнительного оборудования. Crane-M3S использует переработанную конструкцию фиксаторов осей для повышения удобства использования. Теперь фиксация осей стала еще более надежной и простой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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