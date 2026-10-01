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Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый купить с доставкой в Москве
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Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый

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Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый - фото 1
Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый - фото 2
Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый - фото 3
Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Выходная мощность, Вт
40
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6200 К
  • Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый - фото 1
  • Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый - фото 2
  • Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый - фото 3
  • Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621495
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Выходная мощность, Вт
40
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6200 К
Габаритные размеры, см
13.65x7.78x2.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х5
Вес, кг.
1.26

Описание товара Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый

Студийный светПостоянный свет Источник света ZHIYUN M40 размером с ладонь олицетворяет простоту и практичность. Основанная на системе пространственного управления, применяемой в стабилизаторах Zhiyun, технология DynaVort обеспечивает лучшее рассеивание тепла, позволяет использовать вентиляторы меньшего размера и, следовательно, в итоге получить компактное устройство без ущерба для его выходной мощности 40 Вт, тогда как другие источники света сопоставимого размера в настоящее время предлагают мощность только 5-13 Вт. При весе всего 320 г он легко помещается в кармане, выглядит стильно и станет отличным компаньоном для видеооператоров, будь то любители или профессионалы. ZHIYUN M40, оснащенный 176 светодиодами, может конкурировать с более громоздкими источниками света благодаря следующим особенностям: Невероятная освещенность 14 000 люкс на пике Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6200K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 40 Вт без строба Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 96+, и TLCI, достигающим 97+*



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Выходная мощность, Вт
40
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6200 К
Габаритные размеры, см
13.65x7.78x2.9
Страна производитель
Китай
Описание
Студийный светПостоянный свет Источник света ZHIYUN M40 размером с ладонь олицетворяет простоту и практичность. Основанная на системе пространственного управления, применяемой в стабилизаторах Zhiyun, технология DynaVort обеспечивает лучшее рассеивание тепла, позволяет использовать вентиляторы меньшего размера и, следовательно, в итоге получить компактное устройство без ущерба для его выходной мощности 40 Вт, тогда как другие источники света сопоставимого размера в настоящее время предлагают мощность только 5-13 Вт. При весе всего 320 г он легко помещается в кармане, выглядит стильно и станет отличным компаньоном для видеооператоров, будь то любители или профессионалы. ZHIYUN M40, оснащенный 176 светодиодами, может конкурировать с более громоздкими источниками света благодаря следующим особенностям: Невероятная освещенность 14 000 люкс на пике Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6200K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 40 Вт без строба Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 96+, и TLCI, достигающим 97+*


Теги товара: светодиодные led
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