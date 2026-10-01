Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый
Студийный светПостоянный свет Источник света ZHIYUN M40 размером с ладонь олицетворяет простоту и практичность. Основанная на системе пространственного управления, применяемой в стабилизаторах Zhiyun, технология DynaVort обеспечивает лучшее рассеивание тепла, позволяет использовать вентиляторы меньшего размера и, следовательно, в итоге получить компактное устройство без ущерба для его выходной мощности 40 Вт, тогда как другие источники света сопоставимого размера в настоящее время предлагают мощность только 5-13 Вт. При весе всего 320 г он легко помещается в кармане, выглядит стильно и станет отличным компаньоном для видеооператоров, будь то любители или профессионалы. ZHIYUN M40, оснащенный 176 светодиодами, может конкурировать с более громоздкими источниками света благодаря следующим особенностям: Невероятная освещенность 14 000 люкс на пике Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6200K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 40 Вт без строба Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 96+, и TLCI, достигающим 97+*
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Отзывы о товаре Осветитель Zhiyun FIVERAY M40 белый