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Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 купить с доставкой в Москве
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Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200

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Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 1
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 2
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 3
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 4
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 5
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 6
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 7
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 8
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 9
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 10
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 11
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 12
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 13
Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка импульсная
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 1
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 2
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 3
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 4
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 5
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 6
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 7
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 8
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 9
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 10
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 11
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 12
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 13
  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621185
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Головка импульсная
Высота, см
6
Комплектация
головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200, кронштейн складной FLB-01, адаптер для зонта UBB-01, сумка CB57, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Ширина, см
18.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х15
Вес, кг.
1.6

Описание товара Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200

Импульсная головка Godox R200 присоединяется к аккумуляторным вспышкам Godox Witstro AD200Pro и Godox Witstro AD200, чтобы создать практически бестеневое освещение с плавным светотеневым переходом. При этом, Godox R200 помогает передавать все детали, а также создает красивый контур вокруг объекта съемки, что трудно достичь с другими источниками света. Устройство имеет собственную импульсную газоразрядную лампу мощностью до 200 Вт·c и пилотный LED свет 10 Вт (20 светодиодов). Импульсная головка формирует оригинальные блики кольцевой формы на объектах съемки или в глазах модели. Пилотный свет можно использовать не только как моделирующий, но и для устранения эффекта «красных глаз» в портретной съемке. Godox R200 разработана для фотографов, специализирующихся на портретных, бьюти или фэшн съемках, предметных съемках, макросъемках и других. Головка отлично подойдет для случаев, когда нужен компактный кольцевой импульсный источник света в студии или на выезде

Отзывы о товаре Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Головка импульсная
Высота, см
6
Комплектация
головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200, кронштейн складной FLB-01, адаптер для зонта UBB-01, сумка CB57, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Ширина, см
18.8
Страна производитель
Китай
Описание
Импульсная головка Godox R200 присоединяется к аккумуляторным вспышкам Godox Witstro AD200Pro и Godox Witstro AD200, чтобы создать практически бестеневое освещение с плавным светотеневым переходом. При этом, Godox R200 помогает передавать все детали, а также создает красивый контур вокруг объекта съемки, что трудно достичь с другими источниками света. Устройство имеет собственную импульсную газоразрядную лампу мощностью до 200 Вт·c и пилотный LED свет 10 Вт (20 светодиодов). Импульсная головка формирует оригинальные блики кольцевой формы на объектах съемки или в глазах модели. Пилотный свет можно использовать не только как моделирующий, но и для устранения эффекта «красных глаз» в портретной съемке. Godox R200 разработана для фотографов, специализирующихся на портретных, бьюти или фэшн съемках, предметных съемках, макросъемках и других. Головка отлично подойдет для случаев, когда нужен компактный кольцевой импульсный источник света в студии или на выезде
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Отзывы


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