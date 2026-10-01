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Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км купить с доставкой в Москве
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Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км

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Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 1
Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 2
Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 3
Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 4
Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 5
Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 6
Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 7
Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 8
Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 9
Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
  • Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 1
  • Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 2
  • Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 3
  • Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 4
  • Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 5
  • Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 6
  • Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 7
  • Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 8
  • Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 9
  • Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621184
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Характеристики

Бренд
Avmatrix
Тип товара
Удлинитель
Особенности
желтый, зеленый
Разъемы
micro-USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х8
Вес, г.
400

Описание товара Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км

Волоконно-оптический удлинитель FE1121 3G-SDI представляет собой комплект из передатчика и приемника, поддерживающий одномодовые LC симплексные волоконные линии. Это устройства в миниатюрном исполнении, которые поддерживает все форматы SDI с разрешением до 1080p со звуком и метаданными, а также поддерживает уровни A и B SDI интерфейса. Он оснащен проходным SDI-выходом для передатчика и двумя SDI-выходами приемника и поддерживает сигналы 3G / HD / SD SDI. Многомодовое волокно также можно использовать, но на более коротких расстояниях.

Отзывы о товаре Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Удлинитель
Особенности
желтый, зеленый
Разъемы
micro-USB
Страна производитель
Китай
Описание
Волоконно-оптический удлинитель FE1121 3G-SDI представляет собой комплект из передатчика и приемника, поддерживающий одномодовые LC симплексные волоконные линии. Это устройства в миниатюрном исполнении, которые поддерживает все форматы SDI с разрешением до 1080p со звуком и метаданными, а также поддерживает уровни A и B SDI интерфейса. Он оснащен проходным SDI-выходом для передатчика и двумя SDI-выходами приемника и поддерживает сигналы 3G / HD / SD SDI. Многомодовое волокно также можно использовать, но на более коротких расстояниях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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