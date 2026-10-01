Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621184
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель
Особенности
желтый, зеленый
Разъемы
micro-USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х8
Вес, г.
400
Описание товара Волоконно-оптический удлинитель AVMATRIX FE1121 3G-SDI 20км
Волоконно-оптический удлинитель FE1121 3G-SDI представляет собой комплект из передатчика и приемника, поддерживающий одномодовые LC симплексные волоконные линии. Это устройства в миниатюрном исполнении, которые поддерживает все форматы SDI с разрешением до 1080p со звуком и метаданными, а также поддерживает уровни A и B SDI интерфейса. Он оснащен проходным SDI-выходом для передатчика и двумя SDI-выходами приемника и поддерживает сигналы 3G / HD / SD SDI. Многомодовое волокно также можно использовать, но на более коротких расстояниях.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Удлинитель
Особенности
желтый, зеленый
Разъемы
micro-USB
Страна производитель
Китай
Волоконно-оптический удлинитель FE1121 3G-SDI представляет собой комплект из передатчика и приемника, поддерживающий одномодовые LC симплексные волоконные линии. Это устройства в миниатюрном исполнении, которые поддерживает все форматы SDI с разрешением до 1080p со звуком и метаданными, а также поддерживает уровни A и B SDI интерфейса. Он оснащен проходным SDI-выходом для передатчика и двумя SDI-выходами приемника и поддерживает сигналы 3G / HD / SD SDI. Многомодовое волокно также можно использовать, но на более коротких расстояниях.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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