Активные наушники Veber Медведь camo
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621124
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Veber
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х10
Вес, г.
310
Описание товара Активные наушники Veber Медведь camo
Активные наушники Veber Медведь camo
Смотрите также: Автотовары, Аксессуары, Все для геймеров, Канцтовары, Компьютерная техника и ПО, Музыкальные инструменты, Наручные часы, Парфюмерия и косметика, Планшеты и аксесcуары, Портативная техника, Системы безопасности, Системы видеонаблюдения, Смартфоны и телефония, Теле аудио видео техника, Техника для дома, Техника для кухни, Товары для дачи и сада, Товары для детей, Товары для дома и интерьера, Товары для красоты и здоровья, Товары для спорта и отдыха, Товары для строительства и ремонта, Торговое оборудование, Умный дом, Фотоаппараты и видеокамеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Veber
Страна производитель
Китай
Активные наушники Veber Медведь camo
Смотрите также: Автотовары, Аксессуары, Все для геймеров, Канцтовары, Компьютерная техника и ПО, Музыкальные инструменты, Наручные часы, Парфюмерия и косметика, Планшеты и аксесcуары, Портативная техника, Системы безопасности, Системы видеонаблюдения, Смартфоны и телефония, Теле аудио видео техника, Техника для дома, Техника для кухни, Товары для дачи и сада, Товары для детей, Товары для дома и интерьера, Товары для красоты и здоровья, Товары для спорта и отдыха, Товары для строительства и ремонта, Торговое оборудование, Умный дом, Фотоаппараты и видеокамеры
Смотрите также: Автотовары, Аксессуары, Все для геймеров, Канцтовары, Компьютерная техника и ПО, Музыкальные инструменты, Наручные часы, Парфюмерия и косметика, Планшеты и аксесcуары, Портативная техника, Системы безопасности, Системы видеонаблюдения, Смартфоны и телефония, Теле аудио видео техника, Техника для дома, Техника для кухни, Товары для дачи и сада, Товары для детей, Товары для дома и интерьера, Товары для красоты и здоровья, Товары для спорта и отдыха, Товары для строительства и ремонта, Торговое оборудование, Умный дом, Фотоаппараты и видеокамеры
Активные наушники Veber Медведь camo - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Активные наушники Veber Медведь camo