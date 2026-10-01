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Аккумулятор GreenBean MiniPack 60 купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор GreenBean MiniPack 60

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Аккумулятор GreenBean MiniPack 60 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейные блоки
Назначение
для фотоаппарата, для видеокамеры, для вспышки, для экшн-камеры
Напряжение питания
14.4 В
Емкость аккумулятора
4200
Совместимость
универсальный
  • Аккумулятор GreenBean MiniPack 60 - фото 1
  • Аккумулятор GreenBean MiniPack 60 - фото 2
  • Аккумулятор GreenBean MiniPack 60 - фото 3
  • Аккумулятор GreenBean MiniPack 60 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621121
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Батарейные блоки
Назначение
для фотоаппарата, для видеокамеры, для вспышки, для экшн-камеры
Напряжение питания
14.4 В
Емкость аккумулятора
4200
Совместимость
универсальный
Размеры в упаковке, см
14х12х12
Вес, г.
600

Описание товара Аккумулятор GreenBean MiniPack 60

Компактный и легкий аккумуляторный блок с адаптером типа V-mount и емкостью 60 Вт·ч, который выдерживает ток до 8 А при номинальном напряжении 14.4 В. GreenBean MiniPack 60 разработан специально для питания портативных камер, осветителей, видеомониторов, стабилизаторов и другого дополнительного оборудования для кино- и видеосъемок. Отлично подходит для выездных съемок и частых путешествий. Аккумуляторный блок GreenBean MiniPack изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи. Встроенная интеллектуальная схема управления защищает сам аккумулятор, а также подключаемые устройства от повреждений, вызванных током, напряжением, высокой температурой или коротким замыканием. Помимо устройств, оборудованных аккумуляторной площадкой V-mount, от данного аккумулятора могут питаться или заряжаться и прочие устройства, в том числе мобильные телефоны, планшеты, накамерные осветители, микрофоны и т.д. Для этого на корпусу имеются два разъема D-Tap с выходным напряжением 16.8 В 8 A, один разъем USB Type А – 5В 3А и один разъем USB Type C – 5В 3А. Также с помощью дополнительной аккумуляторной площадки V-Mount (приобретается отдельно, например GreenBean Plate V-mount) возможна установка аккумулятора на большинство студийных осветителей, напряжение которых не превышает 16 В. Заряжается аккумулятор GreenBean MiniPack 60 с помощью стандартного зарядного устройства с V-образным адаптером (например, GreenBean DualCharger Pro V3A и GreenBean MultiCharger) или с помощью обоих портов D-Tap и USB Type-C. На входе D-Tap и UCB Type-C поддерживается режим быстрой зарядки Power Delivery (PD 45 Вт).

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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Батарейные блоки
Назначение
для фотоаппарата, для видеокамеры, для вспышки, для экшн-камеры
Напряжение питания
14.4 В
Емкость аккумулятора
4200
Совместимость
универсальный
Описание
Компактный и легкий аккумуляторный блок с адаптером типа V-mount и емкостью 60 Вт·ч, который выдерживает ток до 8 А при номинальном напряжении 14.4 В. GreenBean MiniPack 60 разработан специально для питания портативных камер, осветителей, видеомониторов, стабилизаторов и другого дополнительного оборудования для кино- и видеосъемок. Отлично подходит для выездных съемок и частых путешествий. Аккумуляторный блок GreenBean MiniPack изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи. Встроенная интеллектуальная схема управления защищает сам аккумулятор, а также подключаемые устройства от повреждений, вызванных током, напряжением, высокой температурой или коротким замыканием. Помимо устройств, оборудованных аккумуляторной площадкой V-mount, от данного аккумулятора могут питаться или заряжаться и прочие устройства, в том числе мобильные телефоны, планшеты, накамерные осветители, микрофоны и т.д. Для этого на корпусу имеются два разъема D-Tap с выходным напряжением 16.8 В 8 A, один разъем USB Type А – 5В 3А и один разъем USB Type C – 5В 3А. Также с помощью дополнительной аккумуляторной площадки V-Mount (приобретается отдельно, например GreenBean Plate V-mount) возможна установка аккумулятора на большинство студийных осветителей, напряжение которых не превышает 16 В. Заряжается аккумулятор GreenBean MiniPack 60 с помощью стандартного зарядного устройства с V-образным адаптером (например, GreenBean DualCharger Pro V3A и GreenBean MultiCharger) или с помощью обоих портов D-Tap и USB Type-C. На входе D-Tap и UCB Type-C поддерживается режим быстрой зарядки Power Delivery (PD 45 Вт).
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