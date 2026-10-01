Аккумулятор GreenBean MiniPack 180
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейные блоки
Совместимость
универсальный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621120
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарейные блоки
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х12
Вес, кг.
1.2
Описание товара Аккумулятор GreenBean MiniPack 180
Аккумулятор GreenBean MiniPack 180 – это компактный и легкий аккумуляторный блок с адаптером типа V-mount и емкостью 180 Вт·ч, который выдерживает ток до 10 А при номинальном напряжении 14.4 В. GreenBean MiniPack 180 разработан специально для питания портативных камер, осветителей, видеомониторов, стабилизаторов и другого дополнительного оборудования для кино- и видеосъемок. Отлично подходит для выездных съемок и частых путешествий.
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Аккумулятор GreenBean MiniPack 180 – это компактный и легкий аккумуляторный блок с адаптером типа V-mount и емкостью 180 Вт·ч, который выдерживает ток до 10 А при номинальном напряжении 14.4 В. GreenBean MiniPack 180 разработан специально для питания портативных камер, осветителей, видеомониторов, стабилизаторов и другого дополнительного оборудования для кино- и видеосъемок. Отлично подходит для выездных съемок и частых путешествий.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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