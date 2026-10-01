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Аккумулятор GreenBean MiniPack 180 купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор GreenBean MiniPack 180

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Аккумулятор GreenBean MiniPack 180 - фото 3
Аккумулятор GreenBean MiniPack 180 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейные блоки
Совместимость
универсальный
  • Аккумулятор GreenBean MiniPack 180 - фото 1
  • Аккумулятор GreenBean MiniPack 180 - фото 2
  • Аккумулятор GreenBean MiniPack 180 - фото 3
  • Аккумулятор GreenBean MiniPack 180 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621120
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Батарейные блоки
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х12
Вес, кг.
1.2

Описание товара Аккумулятор GreenBean MiniPack 180

Аккумулятор GreenBean MiniPack 180 – это компактный и легкий аккумуляторный блок с адаптером типа V-mount и емкостью 180 Вт·ч, который выдерживает ток до 10 А при номинальном напряжении 14.4 В. GreenBean MiniPack 180 разработан специально для питания портативных камер, осветителей, видеомониторов, стабилизаторов и другого дополнительного оборудования для кино- и видеосъемок. Отлично подходит для выездных съемок и частых путешествий.

Отзывы о товаре Аккумулятор GreenBean MiniPack 180




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Батарейные блоки
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор GreenBean MiniPack 180 – это компактный и легкий аккумуляторный блок с адаптером типа V-mount и емкостью 180 Вт·ч, который выдерживает ток до 10 А при номинальном напряжении 14.4 В. GreenBean MiniPack 180 разработан специально для питания портативных камер, осветителей, видеомониторов, стабилизаторов и другого дополнительного оборудования для кино- и видеосъемок. Отлично подходит для выездных съемок и частых путешествий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор GreenBean MiniPack 180 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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