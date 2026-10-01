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Швейная машина Brother FS40S белый/голубой купить с доставкой в Москве
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Швейная машина Brother FS40S белый/голубой

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Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 1
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 2
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 3
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 4
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 5
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 6
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 7
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 8
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 9
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 10
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 11
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 12
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 13
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 14
Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 1
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 2
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 3
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 4
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 5
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 6
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 7
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 8
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 9
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 10
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 11
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 12
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 13
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 14
  • Швейная машина Brother FS40S белый/голубой - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620543
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Характеристики

Бренд
Brother Records
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х19
Вес, кг.
6.6

Описание товара Швейная машина Brother FS40S белый/голубой

Компьютеризованная швейная машина FS-40 позволяет работать с тканями различной толщины и фактуры (от тончайшего шелка до джинсовой ткани). Широкий выбор строчек, несколько видов петель и автоматическая заправка нити помогут превратить работу в удовольствие, а на ЖК-дисплее всегда можно увидеть длину стежка, ширину строчки и тип прижимной лапки.

Отзывы о товаре Швейная машина Brother FS40S белый/голубой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Brother Records
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютеризованная швейная машина FS-40 позволяет работать с тканями различной толщины и фактуры (от тончайшего шелка до джинсовой ткани). Широкий выбор строчек, несколько видов петель и автоматическая заправка нити помогут превратить работу в удовольствие, а на ЖК-дисплее всегда можно увидеть длину стежка, ширину строчки и тип прижимной лапки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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