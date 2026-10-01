Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620538
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Швейная машина Brother XN2500 белый/красный
Швейная машина Brother XN2500 получает удобное в освоении и простое электромеханическое управление, предполагающее выбор выполняемой швейной операции за счет поворотного переключателя. В общей сложности эта модель с горизонтальным челноком поддерживает 25 предустановленных швейных операций. Она станет удачным выбором для любительской эксплуатации в домашних условиях. Швейная машина Brother XN2500 с питанием от однофазной электросети с напряжением 220 В комплектуется напольной педалью, необходимой для запуска выбранной швейной операции. Эта модель имеет небольшой отсек для хранения швейных аксессуаров и допускает подключение рукавной платформы для пошива рукавов одежды. В ней предусмотрена подсветка в виде направленной в рабочую зону лампочки для удобства работы при любом уровне освещения.
Швейная машина Brother XN2500 получает удобное в освоении и простое электромеханическое управление, предполагающее выбор выполняемой швейной операции за счет поворотного переключателя. В общей сложности эта модель с горизонтальным челноком поддерживает 25 предустановленных швейных операций. Она станет удачным выбором для любительской эксплуатации в домашних условиях. Швейная машина Brother XN2500 с питанием от однофазной электросети с напряжением 220 В комплектуется напольной педалью, необходимой для запуска выбранной швейной операции. Эта модель имеет небольшой отсек для хранения швейных аксессуаров и допускает подключение рукавной платформы для пошива рукавов одежды. В ней предусмотрена подсветка в виде направленной в рабочую зону лампочки для удобства работы при любом уровне освещения.
Швейная машина Brother XN2500 белый/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Швейная машина Brother XN2500 белый/красный