Top.Mail.Ru
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 1
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 2
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 3
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 4
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 5
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 6
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 7
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 8
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 9
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 10
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 11
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 12
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 13
Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 4 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
металл
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 6
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 7
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 8
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 9
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 10
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 11
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 12
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 13
  • Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619406
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 4 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
металл
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
310
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, компас, освещенности, пульсометр, термометр, ЭКГ
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
ЭКГ, продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
будильник, секундомер, таймер, дыхательные упражнения, смена дизайна циферблата,возможность принимать звонки, возможность совершать звонки, дистанционное управление воспроизведением музыки, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
780
Время работы в активном режиме
120
Габариты
47.6x47.6x12.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
100

Описание товара Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC

Смарт-часы HUAWEI WATCH 4 Pro оценивают показатели здоровья и физического состояния пользователя, повышают комфорт взаимодействия со смартфоном, позволяют принимать звонки и прослушивать музыку. Функция «Оценка здоровья в одно касание» отслеживает 7 ключевых параметров – пульс, уровень кислорода в крови, дыхание, состояние сердечно-сосудистой системы, стресс, качество сна. Результаты измерений можно распечатывать или делиться онлайн. Титановый водонепроницаемый корпус выдерживает глубоководное погружение под воду и воздействие влаги во время активного отдыха или занятий спортом. В смарт-часах установлен экран 1.5 дюйма с технологией AMOLED, который отображает реалистичную картинку и управляется прикосновениями. Сапфировое стекло защищает от царапин и появления других дефектов. HUAWEI WATCH 4 Pro функционируют автономно до 120 часов в активном режиме и поддерживают зарядку беспроводным способом.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 4 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
металл
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
310
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, компас, освещенности, пульсометр, термометр, ЭКГ
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
ЭКГ, продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
будильник, секундомер, таймер, дыхательные упражнения, смена дизайна циферблата,возможность принимать звонки, возможность совершать звонки, дистанционное управление воспроизведением музыки, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
780
Время работы в активном режиме
120
Габариты
47.6x47.6x12.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH 4 Pro оценивают показатели здоровья и физического состояния пользователя, повышают комфорт взаимодействия со смартфоном, позволяют принимать звонки и прослушивать музыку. Функция «Оценка здоровья в одно касание» отслеживает 7 ключевых параметров – пульс, уровень кислорода в крови, дыхание, состояние сердечно-сосудистой системы, стресс, качество сна. Результаты измерений можно распечатывать или делиться онлайн. Титановый водонепроницаемый корпус выдерживает глубоководное погружение под воду и воздействие влаги во время активного отдыха или занятий спортом. В смарт-часах установлен экран 1.5 дюйма с технологией AMOLED, который отображает реалистичную картинку и управляется прикосновениями. Сапфировое стекло защищает от царапин и появления других дефектов. HUAWEI WATCH 4 Pro функционируют автономно до 120 часов в активном режиме и поддерживают зарядку беспроводным способом.


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch 4 Pro Titanium 55020APC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...