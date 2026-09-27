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Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) купить с доставкой в Москве
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Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211)

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Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото 1
Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото 2
Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото 3
Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото 4
Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото 5
Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото 1
  • Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото 2
  • Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото 3
  • Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото 4
  • Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото 5
  • Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616975
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211)

Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211)



Теги товара: 2 x 4+4-pin, Gold, Немодульный, 1U, 800W

Отзывы о товаре Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211)


Теги товара: 2 x 4+4-pin, Gold, Немодульный, 1U, 800W
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Отзывы


Блок питания SilverStone G540GM8002UG211 800W (G540GM8002UG211) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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