Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-4052

Продукты во фритюрнице Kitfort КТ-4052 готовятся быстрее, чем на сковороде из-за короткого воздействия высокой температуры со всех сторон. Хорошо зажаренные во фритюре продукты покрыты хрустящей корочкой, под которой почти нет масла. Регулятором выбирается температура приготовления от 130 до 190 С. Индикатор питания горит, когда устройство включено. Индикатор нагрева сигнализирует о том, что идёт процесс нагрева. По достижению заданной температуры он гаснет. Боковые ручки, ручки крышки и корзины выполнены из термостойкой пластмассы. Благодаря им прибор легко переставлять с места на место, а крышку и корзину снимать даже во время приготовления без риска обжечься. Для приготовления чаша должна быть заполнена маслом не ниже отметки min (2,5 л). Также не рекомендуется наливать масла выше отметки max (3 л). Заполнение корзины продуктом допускается на 2/3 её объёма. У фритюрницы есть холодная зона зазор между чашей и нагревателем. Нагреватель не достаёт до самого дна чаши , поэтому осадки от продуктов на дне чаши находятся в самом холодном месте, они не будут гореть и давать неприятный запах и привкус. Блок управления с нагревателем просто снимается с фритюрницы, чтобы появилась возможность достать чашу и вымыть её. Для экономии места при хранении ручку корзины можно снять. Крышка также полностью съёмная. Фритюрница имеет отсек для хранения шнура питания на задней части блока управления с нагревателем.