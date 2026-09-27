Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615960
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Описание товара Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226)
Клавиатура+мышь Logitech Wireless Desktop MK850 Performance представляют собой комплект беспроводных устройств, идеально дополняющих друг друга и по стилистике, и функционально. Оба аксессуара отличаются эргономичной формой, лаконичным исполнением и отлично подойдут для работы и отдыха за ПК. Полноразмерную клавиатуру отличает мембранный механизм 107 клавиш, обеспечивающий плавный ход, точность и быстроту отклика, удобство при наборе текстов. Ваши запястья не устанут даже в ходе длительного рабочего или игрового процесса, ведь конструкцией предусмотрена удобная подставка для рук, снимающая напряжение. Также с помощью регулируемых ножек вы сможете выбрать оптимальный для себя угол наклона. За скорость и точность работы мыши отвечает режим работы датчика в 1000 dpi. Работать ею можно как правой, так и левой руками. Радиус действия Logitech Wireless Desktop MK850 Performance составляет 10 метров, так что с этим комплектом вы можете расположиться в самом удобном для вас месте помещения.
Клавиатура+мышь Logitech Wireless Desktop MK850 Performance представляют собой комплект беспроводных устройств, идеально дополняющих друг друга и по стилистике, и функционально. Оба аксессуара отличаются эргономичной формой, лаконичным исполнением и отлично подойдут для работы и отдыха за ПК. Полноразмерную клавиатуру отличает мембранный механизм 107 клавиш, обеспечивающий плавный ход, точность и быстроту отклика, удобство при наборе текстов. Ваши запястья не устанут даже в ходе длительного рабочего или игрового процесса, ведь конструкцией предусмотрена удобная подставка для рук, снимающая напряжение. Также с помощью регулируемых ножек вы сможете выбрать оптимальный для себя угол наклона. За скорость и точность работы мыши отвечает режим работы датчика в 1000 dpi. Работать ею можно как правой, так и левой руками. Радиус действия Logitech Wireless Desktop MK850 Performance составляет 10 метров, так что с этим комплектом вы можете расположиться в самом удобном для вас месте помещения.
Комплект (клавиатура+мышь) Logitech MK850 (920-008226) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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