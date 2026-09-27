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Опора для оружия Veber FD 195 купить с доставкой в Москве
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Опора для оружия Veber FD 195

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опора для оружия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615642
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Опора для оружия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.1х0.03
Вес, кг.
1.1

Описание товара Опора для оружия Veber FD 195

Опора Veber FD 195 предназначена для использования как оружейный упор во время стрельбы стоя, с колена или сидя. Ружье во время выстрела опирается на несъемную обрезиненную V-образную вилку. Опора способна амортизировать отдачу и позволит сделать стрелку всегда быть наготове цель не уйдет! Высота треноги регулируется выдвижением телескопических секций в пределах от 95 до 195 см. Диаметр секций, выполненных из алюминиевого профиля и соединенных клипсовыми зажимами – 18, 16 и 14 мм. Чтобы секции не разъезжались при выстреле, они стянуты предохранительным ремешком. На каждой ноге сделана накладка из пенополиуретана для крепкого хвата, чтобы рука стрелка не соскальзывала. Максимальная нагрузка на опору в рабочем положении не более 5 кг. На концах опоры расположены твердосплавные наконечники со съемными резиновыми ножками. В комплект также входят диски, которые накручиваются на ножки опоры, и не дают триподу проваливаться в снег. Максимальная высота - 195 см. Минимальная высота - 95 см. Количество секций - 3. Диаметр секции - 18/16/14 мм. Длина в сложенном виде - 94 см. Максимальная нагрузка - 5 кг. Материал - алюминий, пластик, сталь, резина. Диск для опоры - 3 шт.

Отзывы о товаре Опора для оружия Veber FD 195




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Опора для оружия
Страна производитель
Китай
Описание
Опора Veber FD 195 предназначена для использования как оружейный упор во время стрельбы стоя, с колена или сидя. Ружье во время выстрела опирается на несъемную обрезиненную V-образную вилку. Опора способна амортизировать отдачу и позволит сделать стрелку всегда быть наготове цель не уйдет! Высота треноги регулируется выдвижением телескопических секций в пределах от 95 до 195 см. Диаметр секций, выполненных из алюминиевого профиля и соединенных клипсовыми зажимами – 18, 16 и 14 мм. Чтобы секции не разъезжались при выстреле, они стянуты предохранительным ремешком. На каждой ноге сделана накладка из пенополиуретана для крепкого хвата, чтобы рука стрелка не соскальзывала. Максимальная нагрузка на опору в рабочем положении не более 5 кг. На концах опоры расположены твердосплавные наконечники со съемными резиновыми ножками. В комплект также входят диски, которые накручиваются на ножки опоры, и не дают триподу проваливаться в снег. Максимальная высота - 195 см. Минимальная высота - 95 см. Количество секций - 3. Диаметр секции - 18/16/14 мм. Длина в сложенном виде - 94 см. Максимальная нагрузка - 5 кг. Материал - алюминий, пластик, сталь, резина. Диск для опоры - 3 шт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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